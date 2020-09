Il Teatro delle Forchette porta in scena "Salomè"

Dal 25 al 27 settembre, ore 21, al Teatro Comunale di Predappio va in scena "Salomè", uno spettacolo del Teatro delle Forchette, tratto da un'opera di Oscar Wilde, guidato dalla regia di Massimiliano Bolcioni.

“Ho preso ancora una volta a prestito il Testo di Oscar Wilde per raccontare Altro e Oltre, ma questa volta, specie in Epoca Covid 19, sono saltate fuori connessioni atemporali sempre presenti anche nelle precedenti edizioni ma mai così confermate perché prive di una prova concretizzata come solo un post Lockdown poteva stabilire. - racconta il regista Bolcioni - Ho fatto fare un esercizio di Ricerca Emozionale al Cast; visto che il tutto è ambientato nel retro-deposito di una Discoteca durante gli anni ’90, ho chiesto loro la prima volta che sono entrati in sala prove con la scenografia costruita, di viverla liberamente negli spazi e Dimensioni mettendo su un brano di musica tecno, poi dopo ho mandato “ Relax “ dei Frankie Goe’s to Hollywood. Nel primo caso tutti imprigionati in un angolo, chiusi nel loro micro mondo,stimolati dal suono al non dialogo con l’esterno, se non all’oblìo ipnotico. Nel secondo, improvvisamente e senza rendersene conto hanno cominciato a creare esibendosi. Sono diventati Storie Personaggi Situazioni. Ecco. Di questo parla lo spettacolo. Di un Tempo dove si era creando, e di un presente dove sei su ordinazione. E, nel mezzo l’eterna difficoltà di un monologo intimo e senza tempo oramai per tutti divenuto per riscrittura amare o non amare, questo è il problema. Perché oggi è molto più facile amare un ricordo nostalgico che un presente scomodo".

Biglietti: intero 18 euro, ridotto 12 euro.