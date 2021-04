Il Teatro delle Forchette porta in scena sul web "Il leone d'inverno"

Va in scena il 25 e 27 aprile, alle ore 21 e in live streaming, lo spettacolo "Il leone d'inverno" del Teatro delle Forchette.

Il leone d'inverno (The Lion in Winter) è un'opera teatrale del drammaturgo statunitense James Goldman, portata al debutto a Broadway nel 1966. Ora lo spettacolo torna sul palco grazie al Teatro Delle Forchette per la regia di Stefano Naldi. Lo spettacolo sarebbe già tutto dovuto andare in scena al Comunale di Predappio l’inverno scorso, ma per via del’emergenza Covid e delle relative chiusure il debutto è stato spostato in avanti.

Si tratta quindi di un pre-debutto online con Massimiliano Bolcioni nel ruolo di Enrico II, re d'Inghilterra che, preoccupato per il destino del regno dopo la sua morte, convoca la moglie Eleonora d'Aquitania (Wally Sedioli), i tre figli Riccardo (Eros Zanchetta) Goffredo (Giuseppe Verrelli) e Giovanni (Andrea Piovaccari) unitamente all’amante Alice (Genny Bianchi) ed il re francese Filippo (Michelangelo Ballardini) in un castello bretone con la scusa di festeggiare il Natale. In quei pochi giorni i corridoi e le camere del castello diverrano teatro di orrende cospirazioni, violente liti, scenate di gelosia.

Biglietti: 15 euro - www.teatrodelleforchette.it