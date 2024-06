Il Teatro Diego Fabbri si trasferisce alla Rocca di Caterina: si parte con la Banda Osiris in "Le dolenti note"

Prende il via, giovedì 27 giugno alle ore 21.15, l’edizione 2024 di Teatro Diego Fabbri Estate 2024 programmata all’Arena Rocca di Caterina di Forlì. Il primo appuntamento avrà per protagonista la Banda Osiris con lo spettacolo comico-musicale Le dolenti note. In scena: Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino e trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto), Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere) e Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba).

Prendendo spunto dall’omonimo testo, la Banda Osiris trasforma le pagine di carta in un libro illustrato in 3D! Un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Una girandola senza sosta di gag musicali. Un libro alla rovescia: un inno all’amore per la musica travestito da manuale per evitare i musicisti e il loro gramo mestiere. Un antidoto contro le false speranze del musicista fai-da-te. I quattro protagonisti si divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più insopportabili.

Racconti fulminanti e letali, elenchi di terribili difetti caratteriali dei musicisti, aforismi, aneddoti, annunci sui giornali, la posta della Banda, citazioni dotte, mescolate con abilità mimica e musicale. La summa della musica dopo 35 anni di carriera. Tra le risate, si recepisce il vero messaggio: la musica può riempirti la vita, ma va coltivata con rigore, creatività e passione, e non dà assicurazioni contro la frustrazione. Un meccanismo perfetto, un risultato certo, una macchina da guerra della futura rivoluzione musicale.

Prevendite presso la biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Prenotazioni telefoniche (0543 26355) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13. Biglietti online su Vivaticket. Prezzi: 15 euro (posto unico)

Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Nella sera di spettacolo la biglietteria alla Rocca di Caterina aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Diego Fabbri.

Informazioni: tel. 0543 26355 - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it