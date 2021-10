Il tema dei "Bimbi nel Limbo" nelle opere dantesche

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Uno degli ultimi incontri del ciclo "Dante. Profeta della Modernità. L'esilio, la politica, il sublime d'amore" promosso dal circolo Acli "Lamberto Valli" Aps e, dalla Rete di associazioni ed enti che si riconoscono in quel programma di eventi, si svolgerà giovedì 14 ottobre alle 15.30 nella sala Aurora presso Palazzo Albicini, Corso Garibaldi 80, a Forlì.

L'evento ha per titolo: "Bimbi nel Limbo. Senza famiglia, scuola e lavoro, in cerca di nuove radici". Nelle tematiche dantesche il ruolo dei bambini ha un aspetto marginale, ma non quello dell'aspetto morale degli adulti nei loro confronti e soprattutto della loro condizione al cospetto di Dio. Il richiamo alla modernità inevitabilmente coinvolge il giudizio sulla condizione dell'infanzia nella nostra società contemporanea e sul dramma di coloro che giungono nel nostro Paese senza più alcuna solidarietà familiare, senza nessun punto di riferimento, lasciati del tutto al proprio destino con conseguenze materiali e morali facilmente immaginabili.

Ad affrontare questa discussione le relazioni di Ivan Mei, Unicef Internazionale, Valentina Zerini, Unicef Italia, Laura Simonetti, Unicef Italia. Coordinano Chiara Morale, presidente provinciale Unicef Italia e Tina Santoro rappresentante della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...