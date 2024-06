Il Tour de France tinge di giallo anche una mongolfiera: in volo sugli scavi archeologici

30 € per gli adulti e 20 € per i minori dai 6 ai 14 anni

Quest'anno il "Tour de France" tocca il suolo italiano tra straordinari paesaggi e, nella prima tappa, sabato 29 giugno, attraversa la Valle del Bidente passando per Galeata e Santa Sofia in direzione San Piero in Bagno. Per l'occasione nella frazione di Pianetto (Galeata) sarà possibile salire su una mongolfiera dal colore giallo acceso, ammirando così dall'alto, in un "volo frenato", gli scavi archeologici di Mevaniola, che anticipano l'arrivo nello spledido borgo della frazione galeatese.

Il servizio, che prevede un biglietto di 30 € per gli adulti e di 20 € per i minori dai 6 ai 14 anni, sarà accessibile nelle serate del 27, 28 e 29 giugno, dalle 19.00 alle 21.00, giornate nelle quali la Valle del Bidente si vestirà a festa con eventi e manifestazioni volti ad omaggiare il passaggio degli intrepidi corridori. Per salire sulla mongolfiera è necessaria la prenotazione tramite whatsapp al numero 331-4352985, contattabile dalle 9.00 alle 14.00.