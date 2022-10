Il tour europeo di Rowan Robertson fa tappa all'X-Ray

Grande appuntamento con la storia della musica domenica 16 ottobre all'X-Ray di Forlì: dalle 21 sul palco salirà Rowan Robertson, il chitarrista di Ronnie James Dio.

Robertson, reclutato per unirsi alla band di R.J. Dio quando aveva soli 17 anni, fece parte del gruppo dal 1989 al 1991, anno in cui Dio decise di riunirsi ai Black Sabbath. La notizia che la band di Dio aveva sostituito il chitarrista in partenza, Craig Goldy, con un chitarrista insolitamente giovane cominciò a circolare mesi prima della conferma della voce stessa che arrivò con il primo album di Robertson con la band, “Lock Up the Wolves”, dove il chitarrista è anche autore di tutti i brani.

In questo tour europeo, che il 16 ottobre toccherà Forlì come unica data in Emilia-Romagna confermando la crescita e l’inserimento dell’X-Ray come live club a livello nazionale, Rowan e la sua band, che ha chiamato proprio “Lock up the wolves”, suonerá tutta la set list del tour mondiale del 1990 dove Rowan suonò con R.J. DIO: quindi spazio ai classici di Dio, ma anche a brani di Black Sabbath e Rainbow. Nel corso della serata sarà presentato il suo nuovo album “Giants of war”, appena pubblicato. Ad accompagnarlo sul palco tre musicisti di assoluto spessore: Piero Leporale alla voce, Francesco Caporaletti al basso e Alessio Palizzi alla batteria.

Ad aprire la serata i marchigiani Black Banjo con il loro rock-blues di stampo Southern Rock, reduci dall'apertura ai mitici Gov't Mule al Pistoia Blues.

Ingresso libero, inizio ore 21.00. Info al 3356699605.