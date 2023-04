Il Touring Club alla scoperta di Forlimpopoli

Alcuni dei luoghi più significativi della città di Forlimpopoli saranno al centro della visita organizzata per sabato 22 aprile dal Club di Territorio di Romagna del Touring. Nell'occasione i partecipanti, che saranno accolti dalla sindaca Milena Garavini e da Franco Sami, referente forlivese del prestigioso sodalizio, visiteranno il Museo Archeologico "Tobia Aldini", i camminamenti della Rocca e la Chiesa dei Servi.

Al momento del ritrovo, previsto per le 9.30 in piazza Fratti, sarà consegnata in omaggio ai presenti copia del volume "Forlimpopoli. Guida alla città" di Marco Viroli e Gabriele Zelli, fotografie di Fabio Casadei, Diogene Book 2021.

"Successivamente avremo la possibilità di apprezzare i reperti conservati nel Museo", precisa Franco Sami, "che è ospitato nelle sale della Rocca Ordelaffa e che custodisce la storia della città e ne racconta la vita quotidiana, dai riti funebri alle tecniche costruttive di epoca preistorica, romana, medievale e rinascimentale. Sarà possibile ammirare anche le vestigia della cattedrale romanica del XII secolo, distrutta dall’esercito pontificio nel 1361, sui resti della quale venne successivamente eretta la Rocca". Quindi i partecipanti saranno accompagnati sui camminamenti della Rocca, imponente fortezza trecentesca eretta tra il 1361 e il 1363 per volontà del cardinale Egidio d’Albornoz. La struttura di Forlimpopoli costituisce oggi uno dei complessi difensivi più belli e meglio conservati di tutta la Romagna. La tappa successiva sarà Casa Artusi, il luogo dedicato alle opere di Pellegrino Artusi, il forlimpopolese “inventore” della cucina Italiana. Nell'occasione il gruppo incontrerà Emanuela Bagnolini, direttrice di Casa Artusi, e visiterà la biblioteca e i locali adibiti ad uso lezioni. La mattinata terminerà nell'adiacente Chiesa di Sant'Antonio Abate, detta “Dei Servi”, impreziosita da ricchi decori e da eleganti arredi, dove si può ammirare la pala dell’Annunciazione di Marco Palmezzano e altre opere di notevole valore.

Dopo il pranzo, che verrà servito presso il Ristorante di Casa Artusi, verranno presentati due progetti del Touring Club; il primo dal titolo "Aemilia una via lunga 2.200 anni", che è riassunto in una specifica pubblicazione e, in anteprima assoluta, un progetto dedicato a Ravenna ancora in fase di stampa.

Per informazioni: romagna@volontarioturing.it.