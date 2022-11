“Il tranvai Meldola-Forlì-Ravenna”: Sergio Saggi racconta la storia nel suo libro

Il gruppo “Amici del treno Forlì” presenta il libro “Il tranvai Meldola-Forlì-Ravenna”, l’incontro si terrà il 12 novembre alle ore 16.00 a Forlì presso la sede del Museo FS posto a fianco del giardino della stazione lato Bologna. L’accesso è consentito solo dal Viale Cristoforo Colombo seguendo la strada privata situata a fianco del bar Living. Indicazioni in loco consentiranno l’accesso al parcheggio interno posto al piano dei binari.

Sarà presente l’autore del libro Sergio Saggi. Il libro edito da: Edizioni del Girasole sarà disponibile al prezzo di Euro 18.

Il 31 dicembre 1929, con il transito dell’ultimo convoglio, cessò sulla tranvia Meldola-Forlì-Ravenna il servizio merci mentre continuò fino al 10 gennaio 1930 quello passeggeri. Tutto cominciò circa cinquant’anni prima quando il Dott. Giovanni Brusaporci di Meldola, l’Ing. Giulio Romagnoli di Forlì e la Banca torinese Tachis-Levi & Figli (che fornì i capitali) costituirono una società per la costruzione di una tranvia a vapore tra Meldola e Forlì, successivamente ceduta alla belga Societé Anonyme des Tramways des Romagnes già impegnata nella gestione di diverse tranvie in Italia.

Il 19 novembre 1881 si ebbe l’inaugurazione della linea Meldola-Forlì, il 10 novembre 1883 venne inaugurata la Forlì-Ravenna e alla fine del 1884 fu completata la diramazione verso la Darsena del Porto di Ravenna.

Nel 1900 la tranvia raggiunse anche lo zuccherificio di Classe e in seguito furono realizzati diversi raccordi con stabilimenti industriali soprattutto a Forlì.

Questo volume, ricco di immagini e documenti, fa piena luce sul primo e unico tentativo di collegamento diretto, non automobilistico, tra Forlì e Ravenna che, prolungando la tranvia proveniente da Meldola fino al Porto ravennate, tentò di avvicinare la collina al mare.

Sergio Saggi

E’ un Ingegnere meccanico nato a Ravenna nel 1954. Ferroviere mancato, è comunque da sempre appassionato di treni e ferrovie.

Dello stesso autore è anche “La macchina del porto. L’acciaio nei magazzini e negli impianti del porto di Ravenna” Danilo Montanari Editore – Ravenna, 2008