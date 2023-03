Il trekking del grande cinghiale: e alla fine pranzo degustazione in agriturismo

Indirizzo non disponibile

Passeggiata nelle colline romagnole, sulle creste che sovrastano i paesi di Civitella e Galeata, camminando per sentieri selvatici dove i cinghiali incrociano il passo con i loro predatori. Si parte dall’Agriturismo Campo Rosso (Civitella di Romagna) per salire sulla cresta del monte Carpine, che lo sovrasta con i suoi boschi di carpino nero (da cui il nome): dal sentiero, che ricalca anche un tratto della Via Romea Germanica, è possibile ammirare da una parte la vallata del torrente Suasia e dall’altra la vallata del Bidente, con il piccolo borgo di Pianetto.

Cammina cammina, il sentiero si fa un poco erto, per darci la possibilità di ammirare da punti più rilevati le cime delle montagne che fanno da corona a questo itinerario selvatico e inconsueto: giunti nei pressi della strada carraia che conduce fino ai ruderi della torre di Poggio Galmino, dirigiamo i nostri passi verso nord-est per quella che sarà una bella discesa fino all’agriturismo Campo Rosso. Lungo la via del ritorno passeremo nel punto dove, il 1° aprile 1556, un povero pastorello (Pasquino da Vignale), ebbe la visione della Beata Maria Vergine.

Possibilità di prenotare il pranzo degustazione a km 0 a base di tagliatelle e cinghiale: info qui --> https://www.romagnatrekking.it/escursione/escursione-cinghiale-civitella-suasia-poggio-galmino-galeata-agriturismo/

Dati tecnici

Lunghezza: 8.7 km

Dislivello: +/- 450 m

Durata: 3,5 h

Difficoltà: Medio (E)

Prezzo adulto: 15€

Prezzo bambino: 10€



Ritrovo ore: 9.00