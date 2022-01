Il Trio d'Archi de LaCorelli in scena all'Accademia InArte con "Mozart vs Rossini"

Il 2022 de LaCorelli parte all'insegna della leggerezza e della creatività con gli EST (Nicola Nieddu, violino; Antonio Cortesi, violoncello; Luca Di Chiara, contrabbasso) che saranno ospiti domenica 23 gennaio alle 18 all'interno della Rassegna artistica "Ascolta due volte", organizzata dall'Accademia musicale InArte di Forlì. Una Stagione, quella di Inarte, concepita secondo un format snello ed efficace: concerti della durata massima di 40 minuti, ideati per coinvolgere il pubblico in un ascolto più consapevole. Si parte con l'esecuzione pura e semplice di un brano a scelta e si procede quindi ad un successivo riascolto, supportato questa volta da un approfondimento dei vari aspetti del brano (armonico, melodico e formale), per agevolare la comprensione e l'interiorizzazione di ciò che si è ascoltato, offrendo al pubblico un'esperienza di sicuro arricchimento.

Apprezzatissimo dal pubblico e dalla critica, "Mozart vs Rossini" è ormai un cavallo di battaglia per gli Est: una sfida all'ultimo arrangiamento, in bilico tra musica classica, jazz ed elettronica, e con qualche incursione nella musica pop e rock, per far rivivere i capolavori di due mostri sacri alla luce della contemporaneità e delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, in un felice connubio tra il passato e il presente. Acrobazie musicali che sono valse agli EST due album di successo, numerose scritture per Festival e Rassegne di musica classica e jazz e l'invito in qualità di Ospiti internazionali al Ferrara Buskers Festival 2018 e al Bellinzona Film Festival. I biglietti per lo spettacolo "Mozart vs Rossini" sono disponibili a 1 euro (giovani e docenti) e 5 euro. Prenotazioni al numero 0543 29455, oppure 351 638 0995, oppure all'indirizzo e-mail info@inarteonline.com.