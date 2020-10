Il viaggio di Ulisse tra Dante e Pascoli, una conversazione con Alberto Casadei

La rassegna “Ulisse: il viaggio come conoscenza” giunge al quarto appuntamento. Sabato 24 ottobre alle ore 17 alla Sala Mazzini in corso della Repubblica 88 è il turno di Alberto Casadei che parla al pubblico di come “Creare il mito, narrare la storia: il viaggio di Ulisse tra Dante e Pascoli”.

Il prof. Casadei, forlivese, è ordinario di Letteratura italiana all'Università di Pisa, scrittore e critico letterario. È gradita la prenotazione: cell. 3356372677