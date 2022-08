Il violinista 17enne Lodovico Parravicini a Portico di Romagna

La Cooperativa Emilia Romagna Concerti e il Comune di Portico di Romagna hanno programmato anche quest'anno due concerti nel mese di agosto per promuovere i giovani artisti italiani in alcune chiese di grande valore evocativo nel nostro Appennino. Si comincia con il giovanissimo violinista Lodovico Parravicini (17 anni), che la sera dell'11 agosto si esibirà nella Chiesa di San Lorenzo in Bocconi alle ore 21.

Il programma è veramente virtuosistico e prevede musiche di Prokofiev ,Bach, Wieniawsky, Milstein e Ysaye. La Manifestazione viene realizzata con il sostegno del Ministero per la Cultura, Regione Emilia Romagna e Comune di Portico di Romagna.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Info:erconcerti1@yahoo.it