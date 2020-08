Il violinista Matteo Cimatti chiude la rassegna "Musicambiente"

Sabato 8 agosto alle 21 nella Chiesa di San Michele a Tredozio ha luogo l'ultimo dei 3 concerti organizzati dal Comune e dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti con i giovanissimi musicisti della Young Musicians European Orchestra nell'ambito della rassegna Musicambiente.

La serata è dedicata al violinista Matteo Cimatti, 22 anni, che con la Orchestra del Maestro Paolo Olmi ha suonato numerose volte anche come solista in Italia e all'estero. Molto apprezzate sono stati alcune esibizioni di questo precoce musicista riprese dalla Rai in Israele, Palestina e alla Università di Bologna nel 2019.

Il programma del Concerto prevede la Partita per violino solo n. 2 in re minore di Bach e la Sonata n, 4 in mi minore di Ysaye.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.