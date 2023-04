Il violoncellista Denis Shapovalov e la pianista Alexandra Ducariu raccontano Rachmaninov

Martedì 11 aprile alle ore 21,00 presso l’ex cinema Mazzini il violoncellista Denis Shapovalov e la pianista Alexandra Ducariu si esibiranno con un programma dedicato a Rachmaninov. Alcuni dei brani sono stati adattati per violoncello e pianoforte dallo stesso Shapovalov.

Denis Shapovalov, per 12 anni ha insegnato violoncello come professore del Conservatorio di Mosca e viene regolarmente invitato a tenere corsi di perfezionamento in Russia e all'estero. Invitato dal Maestro Rostropovich, si è esibito insieme a numerose orchestre in Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti e ha partecipato a festival in Azerbaigian e in Francia, è stato l'unico violoncellista a partecipare alla celebrazion e del 75 compleanno di Stropovich a New York e Londra con la London Symphony Orchestra. Alexandra Ducariu diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano, ha un repertorio che spazia dal barocco alla musica contemporanea a testimonianza di un interesse poliedrico verso ogni genere musicale. In Italia si è esibita per manifestazioni di rilievo come il Festival MITO, il Festival Piano City, la rassegna Palazzo Marino In Musica ed ha suonato nel Conservatorio di Milano invitata dalla Società del Quartetto di Milano.

Biglietteria: intero € 15.00 – riduzioni € 13,00 (Over 65, Soci FAI e Abbonati Teatro Diego Fabbri) - € 5,00 (Accompagnatore minori di 16 anni e Tesserati Amici della Musica) - € 3,00 (Tesserati OTTAVINI) - ingresso gratuito per Tesserati Ambasciatori e minori di 16 anni. Informazioni e prenotazioni: 0543/1713530 – 339/7097952 – 347/9458012 – info@teatrodelleforchette.it. Per informazioni, prenotazioni e prevendita dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00 presso Teatro delle Forchette APS - via Antonio Vivaldi, 22.