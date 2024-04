Il volto della serie tv "Suburra" Giacomo Ferrara al Piccolo con "Diario di un pazzo"

Giacomo Ferrara, volto noto del piccolo e grande schermo, già interprete di successo della serie tv Suburra, presenterà al Teatro Piccolo di Forlì, domenica 12 maggio alle ore 21, il nuovo spettacolo "Diario di un pazzo", per la regia di Alessandro Prete. Lo spettacolo, prodotto da Stefano Francioni Produzioni, è liberamente ispirato all’omonimo racconto di Nikolaj Vasìlevic Gogol, successivamente adattato da Mario Moretti e rappresentato magistralmente in passato Flavio Bucci, attore che ha ispirato il nuovo protagonista Giacomo Ferrara.

L’attore interpreta Aksentij Ivanovic Propiscin (Freddie Mercury?) è un uomo, un ragazzo, un bambino; qualunque cosa lui voglia essere lo diventerà, lo è, proprio in quell’istante. La sua realtà, le immagini della sua mente, si confondono con la realtà in cui si trova. Ma dove ci troviamo? Nella sua casa? Nel palazzo immaginario di Freddie Mercury? Al ministero? O in un luogo da cui si ha bisogno di evadere quotidianamente? Cosa vuol dire alienarsi dalla realtà? Cosa vuol dire credere veramente di essere quello che non si è? Un viaggio nella mente di un uomo, nelle sue paure, nei suoi desideri più profondi. Un viaggio attraverso il suo diario.

Le prevendite dei biglietti prenderanno il via sabato 13 aprile presso la biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri, dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. I biglietti potranno essere acquistati anche online, su Vivaticket, a partire dallo stesso giorno. Da martedì 16 aprile sarà possibile anche la prenotazione telefonica, negli stessi giorni e orari, al numero 0543 26355. Il costo dei biglietti è di 18 euro, più i diritti di prevendita. Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it