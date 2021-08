Mille persone di fronte al maxi-palco di Imaginaction: Cocciante e Fabrizio Moro scaldano il pubblico sotto il diluvio

Mille persone, come previsto per il protocollo anti-covid che permetteva una capienza limitata dentro le transenne, con posti a sedere numerati, hanno riempito piazza Saffi per la prima serata di Inaginaction 2021.

Mille persone, come previsto per il protocollo anti-covid che permetteva una capienza limitata dentro le transenne, con posti a sedere numerati, hanno riempito piazza Saffi per la prima serata di Inaginaction 2021. Nonostante il diluvio iniziale dal maxi-palco di fronte al palazzo delle Poste sono arrivate forti emozioni al pubblico presente sotto gli ombrelli per acclamare Fabrizio Moro e Riccardo Cocciante, i due big della prima serata. Per la seconda serata, sabato sera ci saranno Irene Grandi, Diodato, Mahmood (ACQUISTA I BIGLIETTI A PREZZO SCONTATO SU SHOPTODAY). Il rapper torinese Shade sarà ospite di IMAGinACTION e racconterà i suoi successi tramite i video più rappresentativi e sempre molto ricercati, con citazioni e storie ben costruite.

DIODATO. E'’ passato solo un anno da quando il cantautore, tra i più apprezzati del panorama musicale italiano, ha fatto l’en plein di premi, battendo ogni record: nel 2020 è stato infatti l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo con il brano “Fai Rumore” (doppio platino), il David di Donatello, i Nastri d’Argento, il Ciak D’oro per la “Migliore canzone originale”(“Che vita Meravigliosa”, disco d’oro, colonna sonora del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek), gli MTV EMA (“Best italian act”). Diodato sta portando la sua musica in giro per l’Italia con una serie di concerti che si concluderanno all’Arena di Verona il 19 settembre. A IMAGinACTION racconterà al pubblico il grandissimo successo di pubblico e critica, ripercorrendo la sua carriera attraverso i suoi videoclip e brani dal vivo.

MAHMOOD, uno degli artisti italiani più apprezzati e talentuosi della scena musicale contemporanea, riceverà il Premio Speciale per la dimensione artistica dei suoi video, assegnato dall’Academy di IMAGinACTION e da FIMI. Anche lui si esibirà il 28 agosto e si racconterà al pubblico del festival attraverso i suoi videoclip. Una carriera dal successo folgorante, che lo vede esordire a Sanremo Giovani nel 2016, per ritornare sul palco dell’Ariston tre anni dopo nella sezione Big con il brano “Soldi” (quadruplo disco di platino), consacrandolo vincitore del Festival. La canzone è diventata una hit planetaria, con numeri da capogiro nelle classifiche italiane e internazionali. Dopo gli ottimi risultati raggiunti con il disco “Gioventù Bruciata” (disco di platino), un susseguirsi di premi, riconoscimenti e successi discografici, ultimo dei quali è il nuovo album “Ghettolimpo” pubblicato a giugno 2021. Mahmood sarà in giro per l’Italia per un tour estivo, includendo IMAGinACTION per una visita speciale.

IRENE GRANDI non ha bisogno di presentazioni: nel 1994 viene scoperta dal grande pubblico grazie alle canzoni Fuori e T.V.B., scritta appositamente per lei da Jovanotti, ma il grande successo giunge l'anno seguente, nel 1995, quando vende oltre 500.000 copie in Italia dell'album In vacanza da una vita, trainato dal fortunato singolo omonimo, e dal successo del brano Bum Bum. Ha attraversato diversi generi musicali, tra cui rap[3], pop, soul, blues, rock e jazz, ma senza rinunciare alla melodia italiana, collaborando spesso con artisti del panorama musicale nazionale, tra cui, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Pino Daniele e Vasco Rossi, Bobo Rondelli, fino ad Elio e le Storie Tese e Tiziano Ferro. Ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, raggiungendo il secondo posto nel 2000 con il brano La tua ragazza sempre. Ha inoltre preso parte, come cantante, a sei edizioni del Festivalbar, conquistando due volte il podio e vincendo il Premio Radio. Nel 2009 ha vinto un Wind Music Award e nel 2011 un Sanremo Hit Award.

SHADE, fresco del successo del brano “In un’ora” (certificato Platino per le vendite e con un video che ha superato i 4 milioni di visualizzazioni), si conferma come uno dei veri hit maker degli ultimi anni, con 12 dischi di platino e 5 dischi d’oro. “In un’ora” (colonna sonora del dating show Love island Italia, fenomeno televisivo condotto da Giulia De Lellis andato in onda su Discovery) arriva infatti dopo il triplo platino di “Irraggiungibile”, il doppio platino di “Autostop”, e segue i successi di “Allora ciao” (platino), “La hit dell’estate” e “Bene ma non benissimo” (entrambi doppio platino), “Senza farlo apposta” (platino), “Amore a prima insta” (oro).

