"Immaginare le vite. Il passaggio da una scuola inclusiva alla realizzazione di sé": al Liceo Canova un confronto sul tema

La scuola è un’istituzione in costante mutamento, si adatta alla società che cambia, ai bisogni sempre nuovi degli studenti, alle necessità che si presentano nella vita dopo gli studi. La scuola forma i cittadini del futuro in modo inclusivo, tenendo conto delle possibilità di ciascuno ha come obbiettivo quello di dare le stesse possibilità a tutti. Ma cosa accade una volta che uno studente finisce la scuola? La stessa forma di inclusione viene applicata nel mondo del lavoro? A queste domande molto delicate hanno provato a rispondere i quattro autori Marino Bottà, Andrea Canevaro, Cristina Maria Cibin, Sauro Calderoni, con il loro libro ”Dalla scuola al lavoro. Verso una realtà inclusiva” (Ed. Erikson). Per un ragazzo o una ragazza con disabilità svolgere un’attività lavorativa significa avere la possibilità di condurre un’esistenza simile a quella di chiunque altro, di raggiungere la realizzazione di sé, la sicurezza, il successo. Significa uscire dall’isolamento, ma anche da quelle dinamiche assistenzialistiche a cui la persona con disabilità è troppo spesso soggetta.

Il prof. Andrea Canevaro e l'imprenditore Sauro Calderoni, mercoledì 4 maggio, alle ore 17, presso l’Aula Magna del Liceo Artistico e Musicale Canova di Forlì, presenteranno il testo e parteciperanno alla conferenza in forma di dialogo in cui saranno presenti anche Marika Fabbri (per Technè) e Massimo Perazzoni (per l’USP di Forlì - Cesena). A moderare gli interventi ci sarà la Dirigente Scolastica Electra Stamboulis. L’evento sarà un importante momento di confronto sul tema dell’inclusione, delle buone pratiche scolastiche e lavorative, ma anche sulla condivisione di esperienze positive e su progetti ben riusciti in questo ambito. L’auspicio degli organizzatori "è quello di immaginare una riforma del sistema scolastico e lavorativo ai fini dell’inclusione universale, in modo da impostare un percorso di alternanza scuola-lavoro che valorizzi le differenze di ognuno, con l’obbiettivo di ottenere un arricchimento umano ed esperienziale tra gli studenti e negli ambienti lavorativi".

Per maggiori informazioni: www.liceocanovaforli.edu.it