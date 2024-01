Immergersi nel mondo artistico con il laboratorio di disegno per adulti

"Oltre il Foglio Bianco" è il nuovo laboratorio di disegno di Laura Fuzzi in collaborazione con Terra del Buonvivere e Associazione Regnoli 41. Questo corso è progettato per chiunque desideri esplorare il mondo del disegno e acquisire le competenze fondamentali necessarie per muoversi con sicurezza su un foglio bianco. L'arte del disegno è alla portata di tutti, composto da 6 lezioni l’artista meldolese guiderà i partecipanti studenti attraverso le basi essenziali, dalla percezione artistica alla manualità, fornendo consigli pratici per sbloccare la mano e la mente e lasciarsi andare sul foglio da disegno. La prima lezione sarà il 18 gennaio dalle 21 alle 22.30 nella sede di Rebu in via Giorgio Regnoli 52 a Forlì.

Pronti ad immergervi nel mondo artistico? Laura Fuzzi è un'artista poliedrica con esperienze nel mondo cinematografico e nel fumetto. Il suo curriculum include collaborazioni in film di risonanza internazionale, come "Invelle" di Simone Massi, selezionato ad Orizzonti per il Festival di Venezia e vincitore del prestigioso premio Luzzati, "La Strada dei Samouni," vincitore dell'Oeil d'or al Festival di Cannes, e contributi significativi a produzioni olandesi come "Love is Potatoes," [Tuo Nome] porta la sua esperienza nel campo artistico. L'autrice ha lasciato il suo segno anche nel panorama musicale, contribuendo alla creazione di "Gioca con me Papà" di Enrico Ruggeri per lo Zecchino d'oro 2022 e "Benedizione a Frate Leone," riconosciuto con il prestigioso Zecchino d'oro 2023.

Il corso è aperto a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. "Oltre il Foglio Bianco" è l'occasione perfetta per scoprire il piacere del disegno e liberare la tua creatività. Tutti i materiali saranno forniti dall’autrice.

Info e prenotazioni (anche whatsapp) Laura 329.1891637