In Argentina e Germania per raccontare Artusi: doppio appuntamento

Pellegrino Artusi si conferma nel ruolo di ambasciatore della cucina italiana nel mondo con un doppio appuntamento, il 25 e 26 maggio, ed ancora il 28 e 29 maggio, dal titolo “La cucina italiana si racconta. Un ponte tra le nazioni e le generazioni”.

Promossa dall’Amministrazione comunale di Forlimpopoli e da Techne ente di formazione professionale, che ne è anche coordinatore, grazie al sostegno della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo istituita dalla Regione Emilia Romagna, alla collaborazione con la Fondazione Casa Artusi, il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna e l’Associazione delle Mariette e con il coordinamento di Techne, l’iniziativa si propone da una parte di raccontare la cucina italiana attraverso la narrazione del grande gastronomo forlimpopolese – e le dimostrazioni pratiche offerte da Casa Artusi e dalle Mariette – e dall’altro di raccogliere testimonianze – sottoforma di video – di come si è trasformata la cucina italiana nelle case dei migranti in due diversi continenti, quello sudamericano e quello europeo, testimonianze che saranno quindi raccolte nel MigrER, il museo virtuale dell'emigrazione emiliano-romagnola.

I paesi coinvolti sono in particolare l’Argentina, grazie alla partnership con le associazioni Angeer di La Plata e Proter di Mar del Plata, e la Germania, grazie a quella con l’associazione Dante Alighieri di Berlino.

Gli incontri del 25 e del 26 saranno dedicati in particolare alla presentazione della figura di Artusi, della sua opera – ovvero del suo manuale - e della sua relazione con la città di Forlimpopoli. Quelli del 28 e del 29 saranno invece dedicati alla dimostrazione in tempo reale di alcune preparazioni proprie della cucina italiana e all’approfondimento delle tecniche di ripresa video per realizzare le video-testimonianze che saranno quindi raccolte e diffuse attraverso un’apposita pagina del MigrEr.