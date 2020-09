In bici con Caterina Sforza: una pedalata per scoprire storia e curiosità della "Tigre di Forlì"

Sono in programma due visite per conoscere la Forlì di Caterina Sforza attraverso un tour del centro in bici. La prima ha luogo mercoledì sera 16 settembre, il ritrovo è alle ore 20 in Piazza Saffi davanti al Chiostro dell'Abbazia di San Mercuriale. Per il secondo itinerario in bici l'appuntamento è sabato 19 settembre, alle ore 15 nei Giardini Pubblici della Rocca di Ravaldino, con ingresso da Via Giovanni dalle Bande Nere.

La durata di entrambe le visite guidate è di 3 ore circa, compresi gli spostamenti in bicicletta attraverso tutto il Centro Storico di Forlì, tra una tappa e la successiva.

Tariffa a persona: a partire dai 14 anni 10 euro, dagli 11 ai 13 anni 8 euro, gratis fino ai 10 anni di età.

Prenotazione obbligatoria: entro e non oltre martedì 15 settembre per la visita di mercoledì, ed entro venerdì 18 settembre per la visita di sabato. Prenotazione da effettuare tramite WhatsApp al 349-8087330 (Chiara Macherozzi Guida Turistica Abilitata della Regione). Le visite guidate si effettuano solo al raggiungimento di un quorum minimo di partecipanti.