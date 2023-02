In bici dal Sudafrica alla Mongolia: al Teatro Mentore Lorenzo Barone racconta il suo incredibile viaggio

Domenica 5 febbraio alle ore 18 Lorenzo Barone racconterà i suoi viaggi intorno al mondo in sella alla sua bicicletta, nell'appuntamento al Teatro Mentore di Santa Sofia organizzato dalla Pro Loco.

Barone si racconta "Mi chiamo Lorenzo Barone, ho 25 anni e 7 anni fa ho iniziato a viaggiare in giro per il mondo in bicicletta. Nel 2015 sono partito con pochi soldi usando la bici di mia madre e creando parte dell'equipaggiamento con il riciclo di vari materiali. Negli ultimi anni ho cercato di mettermi alla prova in condizioni a me nuove, come i -56 °C di notte in tenda in Yakutia o i + 48°C nel Sahara, oltre alle incredibili strade sopra i 5.000 mt in Ladakh. Vi racconterò il mio ultimo viaggio dal Sudafrica alla Mongolia attraverso il continente africano e buona parte dell'Asia, cercando di trasferirvi la mia incredibile esperienza coi suoi i meravigliosi lati umani, sociali e ambientali.”

L'evento è gratuito, ma è comunque necessaria la prenotazione prolocossofia@gmail.com o 376 0352590.