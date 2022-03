In bici per il centro di Forlì alla scoperta di vie e piazze intitolate alle donne

Sabato 5 marzo in bici con Fiab nelle vie del centro intitolate a donne forlivesi. L'associazione teatrale Malocchi & Profumi interpreterà monologhi che raccontano le storie di queste donne, spesso sconosciute. Il ritrovo è alle 14:45 presso la Piazzetta delle Operaie e l'arrivo alle 17:00 in via Tina Gori, alla sede del Centro Donna.

Si percorreranno piazza Saffi, via Sassi, via Giorgina Saffi, via Caterina Sforza, via Gervasi, via Tina Gori, piazzetta Primo Levi, raccontando di Teresa Cattani Scardi, Maria Farneti, Giorgina Craufurd Saffi, Caterina Sforza, Ifigenia Gervasi, Tina Gori, Antonietta Cimolini.

Evento a numero chiuso, massimo 20 partecipanti, per cui è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 4 tramite mail all'indirizzo fiabforli@gmail.com o al 3281418267