Nel pomeriggio di sabato 11 giugno si terrà la manifestazione:“In bici per la pace alla scoperta di Meldola” a cura dell'associazione “Noi Meldolesi” e in collaborazione con la Pro Loco di Meldola. Il percorso in bici prevederà alcune tappe storiche della città: ex macello (oggi biblioteca comunale), stazione Tramway (sede del consorzio agrario), Rocca di Meldola, Chiesa di San Cosimo e Ponte dei Veneziani.

Sarà inoltre prevista una merenda con degustazione presso “La Cantina del Ponte". L’evento si concluderà presso l'Arena Hesperia con cena a base di pasta all'amatriciana, musica e intrattenimento. L'iniziativa sarà occasione di ritrovo e conoscenza storica della propria città, per questo l’invito è aperto a tutta la cittadinanza. Ritrovo per le iscrizioni ore 15:30 presso il “Bar La Rotonda" (Via IV Novembre n.1), partenza alle ore 16:00 e arrivo per la cena in Arena Hesperia (Via 24 Maggio n.4) alle ore 19:00.

Per partecipare è gradita la prenotazione al numero: 3665022093 (con possibilità di prenotarsi anche solo per la cena conclusiva). In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a domenica 19 giugno.