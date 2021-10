In bici per visistare la casa-laboratorio di Gianfranco Morini, detto il "Moro"

Prezzo non disponibile

Domenica 10 ottobre, Fiab Forlì organizza una visita alla casa-laboratorio di Gianfranco Morini, detto il "Moro". Eclettico scultore ceramista, il Moro ha trasformato la sua casa-laboratorio, situata nella campagna faentina, in un Giardino dell’Arte- Der Kunst Garten, spazio privato ma non privatistico, un giardino, un prato e una casa senza cancelli o barriere, dove chiunque può andare, fermarsi, fare due chiacchiere col padrone di casa e con la moglie, a sua volta ceramista, e guardare le opere degli artisti che a turno verranno invitati.

Il parco è in continua metamorfosi, ad ogni visita riserva continue sorprese.

Programma: appuntamento ore 9:30 alla rotonda del Quattro, visita della casa laboratorio, al termine rientro a Forlì. Itinerario ad anello di circa 30 km in tutto, fondo in prevalenza asfalto, generalmente pianeggiante con alcuni saliscendi.

Gratis per soci Fiab, non soci 5 euro per assicurazione e organizzazione. Prenotazione entro sabato 9 al 348 7320810 – Mauro