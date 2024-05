"In bloom. I Nirvana di Charles Peterson": a 30 anni dalla scomparsa di Kurt Cobain, in mostra al Mazapégul gli scatti del fotografo ufficiale

Il Birrificio Mazapégul ospita la mostra fotografica "In bloom. I Nirvana di Charles Peterson" a cura di Ono Arte. La mostra sarà allestita al Birrificio Mazapégul a Civitella di Romagna per celebrare il trentesimo anniversario dalla scomparsa di Kurt Cobain, icona indiscussa del movimento grunge, attraverso gli scatti del fotografo ufficiale della band.

Da venerdì 31 maggio a domenica 14 luglio sarà possibile ammirare gli iconici scatti in mostra al Birrificio Mazapégul. L’inaugurazione si terrà il 31 maggio, alle ore 18:30, con uno speciale contributo su Kurt Cobain e il grunge a cura di Luigi Bertaccini, noto speaker radiofonico e giornalista famoso per le sue lezioni di rock. A seguire un dj set ispirato all'era grunge. Il Birrificio Mazapégul, attivo da oltre 10 anni e noto per la produzione artigianale di birre, ospita questo evento per celebrare non solo la musica ma anche l'impatto culturale di Kurt Cobain e dei Nirvana. La mostra "In bloom" offre un'immersione nell'epoca grunge attraverso gli scatti intensi e memorabili di Charles Peterson, il fotografo ufficiale dei Nirvana, testimoniando momenti unici e irripetibili della band che ha definito una generazione.

Per maggiori informazioni: info@mazapegul.it - +39 376 0130942 - www.mazapegul.it. Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di musica, fotografia e cultura degli anni Novanta.