In centro storico una visita guidata dedicata ai personaggi femminili della saga degli Ordelaffi

Una visita guidata nel cuore di Forlì, ideata e condotta da Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione Emilia Romagna, dedicata ai personaggi femminili della saga degli Ordelaffi, la famiglia che, dal Medioevo agli inizi del Rinascimento, ha legato il suo destino ed il suo stemma - il leone dalle "branche verdi" - a quelli della nostra città: Barbara Manfredi e le altre Dame “Ordelaffe” . L'appuntamento si terrà venerdì 2 settembre, con ritrovo alle 20,30 nel chiostro di San Mercuriale (lato Piazza Saffi). La durata della visita è di 2 ore. Tariffe: 8 euro dagli 11 ai 13 anni, 10 euro dai 14 ai 18 e 12 euro per gli over 19. Prenotazione obbligatoria tassativamente entro e non oltre giovedì 1 settembre tramite Whatsapp scritto al 3498087330. La visita guidata si effettuerà solo al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni pervenute entro il termine stabilito. Si effettuerà anche in caso di pioggia, perchè il percorso è pressochè interamente al coperto.