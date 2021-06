In e-bike alla scoperta delle colline sopra Castrocaro

L’Associazione Bike To asd di Luigi Barilari continua la collaborazione con le attività del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Pertono le escursioni in e-bike per scoprire le colline che circondano la cittadina termale e medicea, per terminare con un aperitivo a base di prodotti enogastronomici esclusivamente del territorio.

Si parte dal Gran Caffè 900 sabato 19 giugno alle 9.30.

Il prezzo include l’attività sportiva in e-bike, l’aperitivo realizzato con prodotti del territorio comunale, a partire dai vini: le cantine coinvolte, in questa fase, sono La Pennita, Marta Valpiani, Fiorentini Vini e Villa Bagnolo.

La finalità dell’Associazione è quella di promuovere l’integrazione fra le strutture locali e creare una sinergia che ci si augura possa coinvolgerne sempre più attività nei prossimi mesi. Non di meno, quella di conciliare attività sportiva ed enogastronomia di qualità.

Le iscrizioni sono aperte. Per info e prenotazioni 3482489029; info@biketo.it