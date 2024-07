In estate Meldola torna ad essere la città dei bambini: si parte con "Frutta da favola"

Prezzo non disponibile

Torna ad animare l'estate meldolese la rassegna "Meldola città dei bambini" promossa dal Comune di Meldola in collaborazione con Pro Loco Città di Meldola con tante divertenti proposte dedicate ai più piccoli. Si parte martedì 9 luglio alle ore 20.30 con "Frutta da favola" in Arena Hesperia, laboratorio dedicato ai bambini da 8 a 12 anni realizzato in collaborazione con Slow Food e la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì Cesena. Nel corso della serata i partecipanti si divertiranno con tante storie dedicate alla frutta e si cimenteranno nell'assaggio di prelibatezze.

L'evento è su prenotazione: tel 0543/495143 o biblioteca@comune.meldola.fc.it.

La rassegna proseguirà lunedì 15 luglio con un goloso pic nic e lo spettacolo di bolle giganti a cura di Katia Conti nel giardino dell'Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi" ( l'evento è su prenotazione). Martedì 23 luglio saranno invece i burattini della Compagnia della Ghironda a divertire il pubblico con "Il gran sciò della Ghironda" in Arena Hesperia e infine nella serata di martedì 30 luglio l'artista meldolese Alessio Magnani si esibirà in piazzetta Amendola con lo spettacolo del fuoco.

Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessora Giovanna Piolanti nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima rassegna, giunta alla quarta edizione, esprimono soddisfazione ed evidenziano quanto sia importante promuovere momenti di socialità e divertimento dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.

Per informazioni: Biblioteca Comunale Torricelli 0543 495143.