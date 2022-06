In giro per il centro di Forlì alla scoperta delle vicende legate a Caterina Sforza

Venerdì 10 e sabato 11 giugno si terrà una visita guidata condotta da Chiara Macherozzi , Guida turistica abilitata della Regione E-R, attraverso i luoghi di tutto il centro storico di Forlí legati alle avvincenti Riario Medici, passata alla storia come la “Tigre di Forlì” e la “Leonessa di Romagna” , nel contesto della "Forlivio" della sua epoca.

Il ritrovo è alle 20,30 all'interno dei Giardini Pubblici della Rocca di Ravaldino, con ingresso da via Giovanni dalle Bande Nere, 1, per una visita guidata di 3 ore e mezza circa , compresi gli spostamenti a piedi attraverso tutto il centro (chi vuole può spostarsi in bici tra una tappa e la successiva ). E' prevista , a metà percorso , una breve pausa. Il percorso finirà nei pressi di Piazza Saffi.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 8 giugno tramite whatsappal 349-8087330 , specificando i cognomi e i nomi di tutti i prenotati per protocollo Anti-Covid-19 . La visita guidata si effettuerà solo al raggiungimento di un quorum minimo di partecipanti. Tariffa a persona: a partire dai 19 anni € 15, dagli 11 anni ai 18 anni € 10, dagli 8 ai 10 anni € 8. La visita guidata si svolgerà nel pieno rispetto della nornativa vigente Anti-Covid19 . La visita guidata si terrà interamente all'aperto, pertanto non si effettuerà in caso di pioggia .