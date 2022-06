In giro per la città alla scoperta degli esperimenti di Caterina Sforza

Indirizzo non disponibile

Sotto la luna piena di giugno e per San Giovannni, tre visite guidate in modalità ad aggregazione libera, ideate e condotte da Chiara Macherozzi, Guida Turistica Abilitata della Regione E-R, dedicate ad una delle passioni di Caterina Sforza, i suoi esperimenti, appuntati nel suo particolarissimo "Ricettario", attraverso i luoghi della Forlì della sua epoca. Il ritrovo è lle 20:30 nei Giardini della Rocca di Ravaldino.

Per la visita guidata di Martedì 14 Giugno prenotazione obbligatoria entro Lunedì 13 Giugno, per le visite guidate di Giovedì 23 e Venerdì 24 Giugno prenotazione obbligatoria entro Martedì 21 Giugno esclusivamente tramite whatsapp scrittto al 349 - 8087330 , specificando tutti i cognomi e i nomi dei prenotati per protocollo anti- Covid 19. Tariffa a testa a persona: dai 18 anni € 15

Le visite guidate si effettueranno solo al raggiungimento di un quorum minimo di partecipanti e non si effettueranno in caso di pioggia.