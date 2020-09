“In itinere”: tre azioni creative fra abbigliamento, volontariato e tango

In occasione dell’ottava edizione della manifestazione Galleria a cielo aperto “In itinere”, promossa dall’associazione Regnoli 41 e prevista nei giorni 19 e 20 settembre nella via Giorgio Regnoli, il Soroptimist International Club di Forlì promuove, nell’ambito dell’evento in via Regnoli, la cultura del wellness, del volontariato e delle buone pratiche motorie, un progetto composto da 3 azioni creative e originali.

Prima iniziativa: sabato 19 settembre, ore 15,30, Via Regnoli 52: la sartoria Fuoriluogo offre al visitatore un'esperienza di suggestioni tattili e cromatiche, grazie alla varietà di prodotti di abbigliamento e accessori prodotti in modo etico e realizzati in gran parte da donne carcerate o che vivono in condizioni di svantaggio.

Seconda iniziativa: sabato 19 settembre, ore 15,30, Via Regnoli 52, presso il negozio Fuoriluogo l’UNICEF, con le Pigotte create da tanti volontari che aderiscono a questo progetto – alcune bambole sono realizzate dalle detenute del nostro carcere - promuove l’”adozione” di una bambola per scopi benefici e umanitari a favore di infanzie fragili e svantaggiate.

Terza iniziativa: sabato 19 settembre, da ore 19,30 a ore 20,30, Via Regnoli 47, l’associazione culturale Medialuna Tango, nel rispetto dei protocolli sportivi sanitari regionali e nazionali, indica un nuovo modo di declinare il tango argentino con due proposte: Tango Fitness e Tango Workout. Un insolito allenamento per vivere in modo inedito la magia del tango. Ritmo, musica e allegria per restare in forma mantenendo la distanza, una pratica motoria adatta a tutte le età.