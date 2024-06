In luglio tornano gli appuntamenti con il Mercatino delle pulcette

Con l'arrivo dell'estate torna, a Forlì, il Mercatino delle pulcette con cinque appuntamenti durante il mese di luglio. L'attività è gratuita e dedicata a tutti i bambini da 5 a 12 anni: basta una coperta, dei giocattoli, alcuni libri, piccoli manufatti e il gioco è fatto. Si vende, si compra, si scambia, si dona.

Il Mercatino delle pulcette si svolgerà in Piazza Saffi, in alcuni luoghi del Centro storico (in Corso Mazzini 75 e nella Piazzetta delle Operaie in via Paradiso 5) e presso il Polisportivo Otello Buscherini in via Orceoli 17. Le serate dedicate a questa attività saranno lunedì 1, giovedì 11, lunedì 15, 22 e martedì 30 luglio, dalle 19.30 alle 22.00. L'edizione 2024 è a cura del Centro per le Famiglie, in collaborazione con le condomine della Piazzetta delle Operaie insieme a Forlì Città Aperta, la Polisportiva Buscherini e l’Associazione Idee in Corso insieme all'Associazione Pensiero&Azione Aps.

Info: l'accesso è gratuito ma è necessaria l'iscrizione (entro la mezzanotte del giorno precedente) on line al link https://icos.comune.forli.fc.it/ - Centro per le Famiglie - 0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it - pagina FB al link https://www.facebook.com/centrofamiglieforli . Allestimento dalle ore 19.00; ad ogni adulto sarà assegnata una sola postazione (mt. 2x2) che potrà accogliere più bambini. Non sono ammessi nell'area del mercatino cani di tutte le taglie e biciclette.