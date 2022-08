In memoria della concittadina Iris Versari un giovane quartetto a San Benedetto in Alpe

Emilia Romagna Concerti, in collaborazione con il Comune di Portico di Romagna, organizza un concerto speciale che avrà luogo in memoria della concittadina Iris Versari giovedì 18 agosto alle ore 21 nell’Abbazia di San Benedetto in Alpe.

Per l’occasione sarà di scena un giovanissimo Quartetto d’Archi legato alla Young Musicians European Orchestra, formato da Umberto Frisoni e Chiara Guida (violino), Michelangelo Caprioli (viola) e Mario Strinati (violoncello). Il programma prevede: Quartetto op. 33 n.3 in DO maggiore di Haydn, Quartetto TWV 43: B2 in SI bemolle maggiore diTelemann

L’iniziativa avviene con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Portico di Romagna, Romagna-Toscana, Young Musicians European Orchestra, AIAM e CIDIM.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per info: erconcerti1@yahoo.it