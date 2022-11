In memoria di Maceo Casadei: dialoghi su un'arte intramontabile

Giovedì 10 novembre, alle ore 16:30, presso la Galleria Manoni 2.0 a Forlì, si svolgerà un incontro dal titolo "In memoria di Maceo. Dialoghi su un'arte intramontabile", evento collaterale alla mostra "Maceo Casadei. Sempre all'opera!" in corso nello stesso luogo.

L'iniziativa, che si svolgerà in occasione del trentennale della scomparsa dell'artista avvenuta il 10 novembre del 1992 a Forlì, è suddivisa in due parti. In primo luogo ci sarà una conferenza che vedrà come ospiti tre relatori che hanno conosciuto l'artista: Rosanna Ricci, Mario Proli e Gabriele Zelli. A condurre l'evento sarà la storica dell'arte Alessandra Righini che, insieme a Massimiliano Zuppone, ha curato l'allestimento della mostra. Di seguito verrà offerta una visita guidata da Alessandra Righini alla rassegna che vanta più di 60 opere inedite appartenenti al collezionista privato Mauro Pompignoli.

I posti sono limitati e pertanto si richiede di confermare la partecipazione all'evento inviando una mail a manonibellearti2.0@gmail.com. L'esposizione sarà visitabile gratuitamente fino a sabato 12 novembre negli orari di apertura del negozio.