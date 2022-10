Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 16 ottobre a Forlì ci sarà la “Giornata nazionale del veicolo d'epoca”. In piazza Saffi, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 saranno in esposizione di auto e trattori d'epoca, per conoscere la storia del motorismo.

La manifestazione è organizzata dall'associazione Hermitage Veteran Engine in collaborazione con il club Madi