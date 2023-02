In occasione del Giorno del Ricordo presentazione del libro di Enrico Miletto "Le due Marie. Vite sulla frontiera orientale d'Italia"

Martedì 7 febbraio, In occasione del Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, dalle ore 17:30 presso l'Istituto storico della Resistenza, in via Albicini 25 (Forlì), presentazione dell'ultimo lavoro di Enrico Miletto "Le due Marie. Vite sulla frontiera orientale d'Italia" (Morcelliana, Brescia, 2022). Dialoga con l'autore Maurizio Gioiello.

L'incontro è valido per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti. Per informazioni: +39 0543 28999 - istorecofo@gmail.com