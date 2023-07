In occasione dell'anniversario della nascita, incontro su Giuseppe Garibaldi al Sacrario di Corso Diaz

L’istituto per la Storia del Risorgimento, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Forlì e l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra) di Forlì, ha organizzato una pubblica conferenza dal titolo “Nato il 4 luglio: Giuseppe Garibaldi…parliamone”.

L'incontro culturale è organizzato in occasione dell'anniversario della nascita dell' "Eroe dei due mondi" e proporrà due interventi: Mirtide Gavelli approfondirà il tema “Agosto 1849. Garibaldi in fuga nelle terre di Romagna” mentre Paolo Poponessi concentrerà l'attenzione su “Garibaldini in America”. A dialogare con i relatori sarà il Presidente del sodalizio Luigi Ascanio in qualità di moderatore. L’evento è in programma nel tardo pomeriggio di martedì 4 luglio con inizio alle ore 18.00 e si svolgerà presso il Sacrario dei Caduti, in corso Diaz 95 a Forlì.

Per informazioni: tel. 349.8499000