In occasione della Giornata della Memoria il racconto "Mazziniane forlivesi in lotta per la libertà"

Martedì 24 gennaio alle 17,30 presso la sede dell'Anmig in via Maroncelli 3, si terrà l'incontro "Mazziniane forlivesi in lotta per la libertà. Quattro donne nella tempesta: Tina Gori, Fernanda Missiroli, Anna Robles, Itala Spazzoli". Il convegno organizzato in occasione della Giornata della Memoria dall'Associazione Tonino e Arturo Spazzoli in collaborazione con Fondazione Lewin, Associazione Mazziniana sez. G.Bruno, Fiap sez. Forlì e Anmig ha ottenuto il patrocinio del Comune di Forlì.

Legate alla Ori e al gruppo di Radio Zella, Tina Gori, Fernanda Missiroli, Anna Robles e Itala Spazzoli, donne dal carattere forte, di profonde idee repubblicane e mazziniane, il cui ricordo è ancora ben presente nella memoria forlivese, hanno partecipato alle vicende della guerra di liberazione e furono coinvolte in prima persona negli accadimenti della drammatica estate del 1944. Saranno le parole di Rosella Calista, Cecilia Spazzoli, Mario Proli e Gabriele Zelli a tracciare il ritratto di queste quattro donne che avranno un ruolo importante anche nella vita cittadina del dopoguerra. La partecipazione è libera e non occorre prenotazione