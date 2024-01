In Piazza Saffi "Il Carnevale delle Meraviglie" con artisti di strada, spettacoli, musica, show di luci e dolciumi

Domenica 11 febbraio torna il Carnevale in Piazza Saffi, dalle 15 con ingresso gratuito. L'evento è organizzato dal Comune di Forlì, in collaborazione con l'Ufficio Turismo, "Spettacoli Eventi" e l'intrattenimento musicale di Radio Bruno. Sarà una festa da vivere e convivere, con spettacoli di animazione con artisti di strada, maghi e parate di personaggi fantastici, musica, coriandoli, stelle filanti, caramelle e altre attrazioni per grandi e piccini.

"Il Carnevale delle Meraviglie" riserverà tantissime novità, con otto postazioni disposte intorno alla Piazza e quattro itineranti, con artisti che si esibiranno tra musica e luci di ogni genere. Ci sarà anche un autobus dei supereroi, che attenderà i bambini per foto con i personaggi vestiti a tema e laboratori. Non mancherà un angolo per i golosi con caramelle, opo corn, zucchero filato e tanto altro. Gran finale della festa con uno spettacolo di sei artisti ricco di emozionanti sorprese.