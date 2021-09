In piazza Saffi la seconda edizione della "Moda Mercuriale città di Forlì"

Si svolgerà domenica 12 settembre alle ore 21.00 in Piazza Saffi la “2^ Moda Mercuriale città di Forlì”, la sfilata di moda promossa da “Sport Cultura e Futuro” con il patrocinio del Comune di Forlì, che unisce i valori dell'associazionismo e della solidarietà a beneficio dell'ospedale cittadino Morgagni- Pierantoni. In passerella sfileranno numerosi negozi del centro storico forlivese e tante altre attività del territorio. L'iniziativa si svolge nell'ambito di una preziosa collaborazione con numerosi sponsor e stakeholder locali che anche quest’anno hanno sposato la vocazione solidale dell'evento, diventando parte attiva del progetto. L’invito che l’Assessorato con delega al centro storico rivolge alla città è quello di prendere parte a un evento che travalica la semplice dimensione della moda, per caratterizzarsi nel suo complesso in una serata di ripartenza all’insegna della solidarietà. Il tutto, ovviamente, avverrà nel pieno rispetto della normativa anti covid. Hanno annunciato la partecipazione associazioni come Anffas, Amnic, Lions Club Forlì Cesena terre di Romagna, Incontri senza barriere ed enti sportivi della città tra cui Libertas, Endas, Polisportiva Edera, Edera Atletica, Uisp, ASC, Asi, CSI, Avis Podisti.

