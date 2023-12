In ricordo di Cristina Malandri: il "Santa Gravel" raccoglie fondi per la Protezione Civile di Forlimpopoli

Indirizzo non disponibile

"Santa Gravel". E' il titolo di un raduno di amici della bicicletta che ha lo scopo di raccogliere fondi per la Protezione Civile di Forlimpopoli. L'evento è nato in ricordo di Cristina Malandri, scomparsa in un tragico incidente stradale nell'ottobre del 2018. Il ritrovo è previsto al negozio "Baldoni Bike" domenica 10 dicembre alle 9, con colazione alle 8.30. Lungo il percorso verrà allestito un ristoro. L'appuntamento è ptracoinato dal Comune di Forlì. La quota di iscrizione è di 10 euro.