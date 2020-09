In scena "Amamaz", il delirio comico di Giampiero Pizzol e Giampiero Bartolini

Lunedì 28 settembre tornano cena e spettacolo (cena dalle 19,30 - spettacolo dalle 21,30) al Calafoma di Forlì. Protagonisti della serata sono Giampiero Pizzol e Giampiero Bartolini che portano in scena "Amamaz".

Mi ammazzo, o in gergo felliniano Amamaz, che fa pensare volutamente all’Amarcord felliniano, è la storia di un suicidio mancato, o meglio di un suicidio differito. Ma Amamaz è anche e soprattutto, la storia dell’ambiguo rapporto che lega un curioso personaggio di arrangione solitario alla sua terra d’origine: la Romagna delle grasse sagre paesane e delle orde di villeggianti. Pizzol e Bartolini danno vita ad un comicissimo dialogo che porta i protagonisti di questo casereccio “delirio a due ” ad una illusoria liberazione nelle cadenze di un ballo. Liscio naturalmente!

La rappresentazione, tutta in italiano, tranne ovviamente il titolo, vive di un clima sempre in bilico tra allegria e nostalgia, solitudine e compagnia, realtà e fantasia. Nel 2016 lo spettacolo festeggerà 20 anni di vita.

Cena e spettacolo 20 euro. Obbligatoria la prenotazione al 349 6313067.