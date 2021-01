In scena "Shadows", un omaggio a Chet Baker con audiodescrizione per non vedenti

Riprende il progetto "Teatro No-Limits" del Centro Diego Fabbri di Forlì, dedicato alle audiodescrizioni degli spettacoli teatrali, con il concerto-spettacolo "Shadows. Omaggio a Chet Baker", in programma venerdì 22 gennaio 2021 ore 21:00. L'appuntamento si tiene in streaming (https://www.teatrinellarete.it/shadows-omaggio-a-chet-baker.html).

Protagonisti dello spettacolo sono Fabrizio Bosso alla tromba, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e Massimo Popolizio voce recitante. Lo spettacolo darà audiodescritto per il pubblico non vedente e ipovedente.

L’audiodescrizione è un progetto, unico in Italia, che riesce a far vivere la rappresentazione teatrale anche a coloro che non sono in grado di vedere quello che accade sul palcoscenico. Ciò è possibile grazie al supporto di lettori narranti collegati tramite auricolari con il pubblico non vedente al quale descrivono, in diretta e senza sovrapporsi ai dialoghi degli attori, scene e azioni spiegando dettagli ed espressioni, particolari utili alla comprensione del testo teatrale, arricchendolo anche sul piano emotivo.