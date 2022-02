In sella alla bici al Teatro Diego Fabbri, con lo spettacolo per famiglie "Giro della piazza"

Nuovo appuntamento con la rassegna Family al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Domenica 27 febbraio, alle ore 11, la compagnia Madame Rebiné presenta lo spettacolo “ciclo-comico” "Giro della piazza", scritto e interpretato da Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri per la regia di Mario Gumina.

Benvenuti al Giro della piazza! Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto sbocciare atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista le promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello, o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro preferito. Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente.

Questo progetto nasce dal desiderio di celebrare il ciclismo nei suoi aspetti più rilevanti, quello della resistenza fisica e del coinvolgimento del pubblico.

Per studiare l’argomento, durante la creazione dello spettacolo, la compagnia ha partecipato al 101° Giro d’Italia e sperimentato il rapporto molto ravvicinato che questo sport ha con le città e con i suoi abitanti. Il risultato è uno spettacolo molto coinvolgente, dal ritmo serrato in cui gli attori sono chiamati a una prova di resistenza al limite della performance, con tanti momenti di interazione con il pubblico.



Ingresso gratuito. Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FPP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.