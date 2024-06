“In the name of love": concerto solidale dell'Intercity Gospel Train Orchestra nel ricordo dell'amico scomparso

Domenica 30 giugno, alle ore 20,30, nell’area verde della Pieve di Santa Maria in Acquedotto, si terrà il concerto, dedicato a Maci, ovvero l’annuale appuntamento per ricordare la sua prematura scomparsa all’inizio del 2020. “In the name of love", è uno spettacolo emozionante dedicato alla memoria di Massimiliano Cardinale, voce indimenticabile e figura carismatica del coro degli Intercity Gospel Train Orchestra.

La serata promette di essere un momento di grande intensità musicale e di commozione, celebrando la passione e il talento di Massimiliano, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuto. "Questo evento è stato reso possibile grazie al generoso contributo del nostro sponsor “Otoplus centro audioprotesico che si prende cura del tuo udito”, che ha dimostrato ancora una volta il suo impegno a sostenere la cultura e la musica nella nostra comunità. Il Concerto sarà legato ad una raccolta fondi per Centro TITITOM di Fornace Zarattini (in provincia di Ravenna). Qui si sperimenta il – “fare è sapere”, un nuovo modo di imparare la musica attraverso l’esperienza diretta dell’allievo e la musica d’insieme come veicoli privilegiati per un apprendimento più efficace, semplice e divertente anche per persone con bisogni speciali - racconta La Presidente dell'Intercity Gospel Train Orchestra, Maria Grazia Bravi -. Il metodo Tititom utilizza uno strumento diverso, che rappresenta un approccio rivoluzionario allo studio della musica un po’ fuori dei canoni tradizionali è una didattica nuova, un metodo innovativo che permette a tutti di iniziare ad avvicinarsi ai suoni, coinvolgendo i bambini delle scuole di infanzia e soprattutto bambini con varie difficoltà. Una musica per tutti".

"Durante la serata, verrà presentato l'inedito "Some Nights", un brano che tratta l'inutilità della guerra. Questo pezzo riflette sulle devastazioni causate dai conflitti armati, mettendo in luce l'inganno delle promesse di gloria che spesso spingono individui e nazioni a combattere. La guerra viene descritta come un futile sacrificio di vite umane e di speranze, un tema che purtroppo rimane drammaticamente attuale. La canzone è particolarmente rilevante oggi, con i feroci conflitti che occupano le prime pagine dei giornali, ma anche con tante guerre dimenticate in altre parti del mondo, che continuano a causare sofferenze immense. "Some Nights" vuole ricordare a tutti noi quanto sia fondamentale cercare la pace e la comprensione reciproca, piuttosto che cedere alla violenza e alla distruzione", conclude Bravi.

Ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al Centro Tititom (www.tititom.org). Per informazioni sull’evento https://it-it.facebook.com/intercitygospel/ https://www.intercitygospel.it/