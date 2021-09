In viaggio tra la grafia e le firme dei personaggi famosi nell'incontro "La scrittura ed il carattere”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Lunedì 27 settembre alle 21, presso la sede dell'associazione "Inzir-Viaggiatorincircolo", in Via Bezzecca 10, a Forlì, l'evento "La scrittura ed il carattere”, serata introduttiva al corso di grafologia.

Barbara Taglioni – grafologa - accompagnerà in un affascinante viaggio grafologico attraverso la proiezione e l’osservazione della grafia e della firma di personaggi famosi del passato e del presente alla scoperta di segreti, di bizzarrie e stravaganze da loro adottate per arrivare a scoprirne le relative corrispondenze caratteriali. Sarà inoltre a disposizione per rispondere alle curiosità.

L’ingresso è gratuito e riservato ai soci Arci. Per partecipare è necessario il Greenpass