"In zir pr e' mond": alla scoperta dell'India

Domenica 10 aprileTiziana Catani e Dervis Castellucci, in collaborazione con gli Amici di Polenta, nell sede di via Polenta 524, presentano “In zir pr e' mond”. La fantasia e il potere della fotografia trasporteranno in India. Seicentomila villaggi e trecentotrenta milioni di divinità, ogni giorno è quello giusto per festeggiare una divinità e assicurarsi la benevolenza del maggior numero di dei.

A19.30 è possibile degustare l’apericena, è obbligatoria la prenotazione al 329 7387531 – 338 2811141. Alle 21.00 proiezione audiovisivi