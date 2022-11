In zir pr e’ mond: viaggio in Cambogia

Martedì 22 novembre alle 20:00 Tiziana Catani e Dervis Castellucci in collaborazione con il Centro sociale Primavera presentano “In zir pr é mond"”. La fantasia e il potere della fotografia trasporteranno in Cambogia, un piccolo paese con una grande storia dove è nata una delle più straordinarie civiltà asiatiche: l’impero dei Khmer.



PROGRAMMA



CAMBODIA NELLA TERRA DEI KHMER: Non ci sono scritti che ci riportino alla storia di questo impero ma attraverso i numerosissimi bassorilievi dei templi e sullo studio dei ricercatori si possono trarre ipotesi sulla vita quotidiana e la storia dei Khmer.

Ancora oggi però questa ricerca non è facile.

Il terreno è ancora disseminato dalle cariche esplosive piazzate dai Khmer Rossi nella giungla per evitare l'ingresso ai nemici e un velo di mistero circonda ancora questa civiltà.



TRA SOGNO E REALTÀ PINOCCHIO IN CAMBOGIA Siamo a Kampong Thom provincia a nord della Cambogia fermi per il pranzo quando la nostra attenzione viene attratta da una marionetta appesa al muro.

Con grande sorpresa scorgiamo Pinocchio, quella marionetta che fa parte della nostra infanzia e che con occhi supplicanti ci chiede di riportarla a casa.

… Per quattro dollari Pinocchio diventa nostro e ci accompagna per tutto il viaggio, metafora di quel bambino che è dentro di noi con la sete di scoprire luoghi sempre nuovi.



ANGKOR UN MONDO PERSO NEL TEMPO: Siamo nell’anno 802 d.c., in un paese molto lontano, nel regno di Kambuja, un giovane di nome Jayavarman II, principe khmer di fede induista, incontrò la principessa Suryavana e fu amore a prima vista.

Come dice Gianni Rodari “La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare le chiavi per entrare nella realtà per strade nuove…”

Jayavarman II fondo la città di Angkor, che per oltre cinquecento anni fu la capitale dell’impero khmer. Con la caduta del regno fu abbandonata e dimenticata, infine inghiottita dalla foresta per quattrocento anni...





Al termine: commenti e opinioni, cioccolata in tazza, tisane…