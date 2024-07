"In zir pr e' mond", Tiziana Catani e Dervis Castellucci raccontano storie di viaggi

Indirizzo non disponibile

Martedì 9 luglio, alle 21, presso il parco della scuola elementare di San Martino in Strada, viale dell'Appennino 496, si terrà una serata dal titolo "In zir pr e' mond". Durante il corso dell'incontro Tiziana Catani e Dervis Castellucci presenteranno quattro audiovisivi che raccontano storie di viaggi effettuati dai due fotografi. Questi i titoli: "Attraverso l’Orissa con la macchina del tempo", "Sulle tracce delle etnie nascoste", "Colori e vanità", "Il nostro Ladakh". Ingresso libero.

Tiziana Catani ha iniziato a fotografare con l'avvento del digitale. Attenta a catturare i dettagli dell’ambiente che ci circonda, privilegia la realizzazione di racconti fotografici. Sensibile alle immagini in bianco e nero, ne cura personalmente le stampe oggetto di esposizioni in collaborazione con il Foto Cine Club Forlì. Organizza e partecipa a mostre fotografiche collettive e personali.

Dervis Castellucci si dedica da oltre trent'anni alla fotografia, tuttavia è con l'adesione al Foto Cine Club Forlì che sviluppa la propria creatività come forma espressiva attraverso la fotocamera. Predilige il reportage sociale e il ritratto. Con le sue foto ha contribuito a fare conoscere il territorio in cui vive collaborando con quotidiani locali e nazionali, riviste, guide turistiche e libri. Oltre a realizzare audiovisivi partecipa a mostre fotografiche con stampe Fine Art realizzate in proprio. Il suo motto è: “Fotografare è scrivere con la luce e comunicare con le immagini”.

Immagini dei due fotografi forlivesi compaiono su diverse pubblicazioni, in particolare quelle curate da Marco Viroli e Gabriele Zelli sugli itinerari danteschi nel forlivese e sugli ultimi volumi "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna", pubblicati dall'Associazione Culturale Antica Pieve con testi di Marco Vallicelli, oltre che di Viroli e Zelli. Presso il Bar Zondini di viale Corridoni è visitabile fino a fine agosto la mostra dei due fotografi forlivesi "Era il 16 maggio 2023...", dove sono esposte immagini della devastante alluvione che ha colpito Forlì lo scorso anno.