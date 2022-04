“In zir pr é mond”: fantasia e fotografia conducono in viaggio

Giovedì 7 aprile, alle ore 21.15 Tiziana Catani e Dervis Castellucci, in collaborazione con il Foto Cine Club Forlì, presentano “In zir pr é mond”: la fantasia e il potere della fotografia trasporteranno i presenti in un viaggio in Nepal dove cielo, montagne e divinità si incontrano.

Sarà presentata una multivisione dedicata al Nepal: "La Valle di Kathmandu", "Pokhara all'ombra dell'Himalaya", "Il parco nazionale di Chitwan", "La mistica Kathmandu".

Ingresso libero. Saranno rispettate le norme anticovid vigenti.